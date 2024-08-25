Выпускник Киевского госуниверситета возглавил профсоюзы Азербайджана

Новым председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана избран Сахиб Мамедов. Вопрос об этом был включен в повестку проводимого сегодня внеочередного VII съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА).

Отставка Саттара Мохбалыева с поста председателя КПА в связи с нехваткой времени для его участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября, была принята, и участники съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Сахиба Мамедова.

Сахиб Мамедов родился в 1978 году, окончил факультет международного права Киевского государственного университета. Заместитель министра экономики.