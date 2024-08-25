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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Новость дня
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Хотел в Канаду — попал в Габалу

из зала суда
Инара Рафикгызы
12:43 1343

Завершено расследование уголовного дела против 32-летнего гражданина Пакистана Уллаха Наима Хана Навваба, который похитил своего соотечественника и прятал его в Габале.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы дела уже переданы в Шекинский суд по тяжким преступлениям. Дело рассмотрит судья Халиг Мамедов. Подготовительное заседание назначено на 29 августа.

Сообщается, что служба государственной безопасности (СГБ) провела спецоперацию, в ходе которой удалось освободить заложника Шераза Мухаммада Афзала Мухаммада. Навваб и его сообщники были арестованы. Против них возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим наказание за похищение человека с целью вымогательства, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Согласно информации СГБ, Уллах Наим Хан Навваб и его сообщники заманили Шераза Мухаммада Афзала Мухаммада в Азербайджан обманом, обещая помочь с получением канадской визы.

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