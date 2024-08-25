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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Лидер военного крыла ХАМАС прячется от Израиля

12:46 400

Британский таблоид Daily Express высказал, ссылаясь на источники в израильской разведке, еще одну версию причин, почему ЦАХАЛ до сих пор не может изловить нового главу палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара.

Как пишут авторы статьи, в Израиле хорошо понимают, что ликвидация Синвара станет концом ХАМАС, который уже сейчас на грани коллапса. И Синвар понимает, что в Израиле это понимают. Он настолько обеспокоен проблемой своей безопасности, что на прошлой неделе даже добавил личную неприкосновенность после войны как одно из условий сделки по заложникам.

ЦАХАЛ не раз был близок к тому, чтобы схватить Синвара. В последний раз — десять дней назад, когда военные захватили место его пребывания в тоннеле. «Кофе был еще горячим», — рассказал командир 98-й бригады резервистов подполковник Дан Гольдфус.

Как пишет Daily Express, военные ищут в тоннелях, а Синвара там уже нет. Он прекрасно знает, что любая точка в тоннеле, где он пробудет дольше 24-36 часов подряд, может быть локализована современными технологическими средствами. Либо ШАБАК найдет источник информации, который его выдаст.

Источники в израильской разведке сообщили, что Синвар счел более надежным затеряться в толпе перемещенных лиц. А поскольку не узнать его невозможно в любом окружении, он прячется в толпе жителей сектора Газа под видом женщины, переодевшись в женское платье.

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