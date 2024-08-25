Иран продолжает сыпать угрозами

Израиль неминуемо получит от Ирана ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим итальянским коллегой Антонио Таяни.

«Ответ Исламской Республики Иран на террористический акт сионистского режима в Тегеране будет неминуемым, точным и продуманным. В отличие от сионистского режима, Исламская Республика Иран не стремится к нагнетанию напряженности, хотя и не боится этого», - приводятся слова Арагчи в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Таяни в свою очередь потребовал от всех сторон проявлять сдержанность и выразил обеспокоенность ростом нестабильности на Ближнем Востоке.