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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Иран продолжает сыпать угрозами

12:48 555

Израиль неминуемо получит от Ирана ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим итальянским коллегой Антонио Таяни.

«Ответ Исламской Республики Иран на террористический акт сионистского режима в Тегеране будет неминуемым, точным и продуманным. В отличие от сионистского режима, Исламская Республика Иран не стремится к нагнетанию напряженности, хотя и не боится этого», - приводятся слова Арагчи в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Таяни в свою очередь потребовал от всех сторон проявлять сдержанность и выразил обеспокоенность ростом нестабильности на Ближнем Востоке.

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