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Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву

13:12 455

Министр экономики Микаил Джаббаров в социальной сети Х поздравил первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву с днем рождения.

«От имени коллектива Министерства экономики сердечно поздравляем первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву с днем рождения. Обладая высокими моральными качествами, такими как гуманизм и благородство, Мехрибан ханум Алиева своей усердной и многогранной деятельностью является ближайшей соратницей главы государства в его усилиях по обеспечению благополучия народа», — говорится в публикации.

Джаббаров добавил, что работа, «которую проводит Мехрибан ханум для социально-экономического прогресса Азербайджана, сохранения национально-духовных ценностей, развития и пропаганды культуры азербайджанского народа, ее патриотизм и доброта являются примером для каждого из нас».

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