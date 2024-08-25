В России собрались атаковать финскую армию
13:14 464
В случае глобального конфликта между НАТО и Россией финская армия станет "законной целью" Москвы, пишут российские СМИ.
Уточняется, что Минобороны России "спрогнозировало наращивание Хельсинки военной активности на границе и заранее подготовилось в подобным действиям". Когда Финляндия только собиралась вступать в НАТО, в Москве начали прорабатывать вопрос укрепления северного фланга на западном направлении. В результате был создан новый военный округ, появилось несколько баз.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!