В России собрались атаковать финскую армию

В случае глобального конфликта между НАТО и Россией финская армия станет "законной целью" Москвы, пишут российские СМИ.

Уточняется, что Минобороны России "спрогнозировало наращивание Хельсинки военной активности на границе и заранее подготовилось в подобным действиям". Когда Финляндия только собиралась вступать в НАТО, в Москве начали прорабатывать вопрос укрепления северного фланга на западном направлении. В результате был создан новый военный округ, появилось несколько баз.