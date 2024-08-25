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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Чехия избавляется от российской «иглы»

13:24 109

Чехия в 2022 году избавилась от зависимости в поставках российского газа, а весной 2025 года планирует избавиться от зависимости в поставках нефти из РФ. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала на проходящем в Праге ежегодном совещании послов страны и руководителей зарубежных дипломатических миссий.

«В 2022 году мы избавились от зависимости в российском газе, а весной будущего года достигнем такой же независимости от нефти», - сказал премьер.

Он напомнил, что это произойдет после расширения мощностей трансальпийского нефтепровода TAL. Глава правительства также отметил, что чешские АЭС отказываются от российского ядерного топлива и переходят на его закупку от западных производителей.

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