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Миллиард евро на строительство АЭС

13:25 1943

Правительство Польши планирует выделить 4,6 млрд злотых (более 1 млрд евро) на строительство первой в стране атомной электростанции, заявил министр финансов Польши Анджей Доманский, которого цитирует RMF24.

По его словам, стране нужно найти «новые двигатели экономического роста». «Если у нас цены на энергоносители будут на 40-50% выше, чем в Германии, Франции и Испании, это является огромным вызовом для польской промышленности», – считает он.

Польша - одна из европейских стран, где нет ни одной АЭС, большая часть энергии для нормального функционирования страны получается от тепловых электростанций, работающих преимущественно на угле, вызывая выбросы углерода и подвергая правительство финансовым затратам.

В сентябре было подписано соглашение о проектировании и строительстве АЭС с консорциумом американских компаний Westinghouse и Bechtel. Станция будет расположена в Поморском воеводстве, ее строительство хотят начать в 2026 году. АЭС будут строить по американской технологии AP1000 – такой же, которую Westinghouse начала реализовывать в Украине.

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