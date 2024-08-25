Миллиард евро на строительство АЭС

По его словам, стране нужно найти «новые двигатели экономического роста». «Если у нас цены на энергоносители будут на 40-50% выше, чем в Германии, Франции и Испании, это является огромным вызовом для польской промышленности», – считает он.

Польша - одна из европейских стран, где нет ни одной АЭС, большая часть энергии для нормального функционирования страны получается от тепловых электростанций, работающих преимущественно на угле, вызывая выбросы углерода и подвергая правительство финансовым затратам.

В сентябре было подписано соглашение о проектировании и строительстве АЭС с консорциумом американских компаний Westinghouse и Bechtel. Станция будет расположена в Поморском воеводстве, ее строительство хотят начать в 2026 году. АЭС будут строить по американской технологии AP1000 – такой же, которую Westinghouse начала реализовывать в Украине.