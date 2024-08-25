Спустя 8 лет арестованы пособники преступника-имама

Трое граждан Турции, которые помогли связанному с террористическим движением Фетхуллаха Гюлена имаму Адилю Оксу бежать из Турции после попытки госпереворота, арестованы спустя 8 лет.

Как пишут турецкие СМИ, сначала был задержан Джихат Йылмаз, который оказал основную помощь в побеге и который 8 лет скрывался от следствия. Он был задержан в стамбульском районе Бейликдюзю.

После этого были арестованы еще двое человек. Один из них ранее работал военным врачом, но был уволен из армии из-за связей с FETÖ. Второй задержанный был майором в Военно-воздушных силах, но был уволен после попытки переворота 15 июля.

Напомним, что Адиль Оксу, один из ключевых фигурантов попытки государственного переворота, был задержан 15 июля 2016 года на базе Акынджы, но сумел бежать за границу. В отношении Оксу возбуждено уголовное дело по обвинению в попытке государственного переворота и по нескольким другим статьям.