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Кремль о Баку, Путине и Дурове

новость дополнена
13:37 3478

Президент РФ Владимир Путин не встречался в ходе визита в Баку с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом информирует Интерфакс.

«Нет (не состоялась встреча)», - сказал Песков журналистам.

Путин посетил Баку с государственным визитом 18-19 августа. По утверждению некоторых СМИ, со стороны Дурова поступило предложение о встрече с российским лидером в ходе визита, от которого тот отказался.

Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать задержание во Франции Павла Дурова. «Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров, мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. И перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации: что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления», — сказал Песков.

По информации французских СМИ, 24 августа Дуров был задержан в Париже по прилете из Баку. Суть претензий к бизнесмену до настоящего времени неизвестна.

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