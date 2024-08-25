Израиль уничтожает артиллерию ХАМАС

Израильские военные сообщили, что они засекли и атаковали ракетную установку движения ХАМАС в 25 метрах от школы в районе города Хан-Юниса в южной части сектора Газа, откуда была запущена ракета в сторону города Ришон-ле-Цион в центральной части Израиля 25 августа.

Военнослужащие определили место запуска, после чего ВВС Израиля нанесли удар по ракетной установке, а также «по дополнительным террористическим объектам в этом районе», говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ. «После удара по ракетной установке были зафиксированы вторичные детонации, указывающие на наличие там дополнительных ракет», - отметили в ведомстве.