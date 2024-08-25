Взрыв на крупнейшем нефтезаводе в России

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) произошел взрыв, пишут российские издания.

Сообщается о «громком хлопке», после которого возник пожар на ОНПЗ. По данным «112», площадь возгорания составляет 300 кв. м, огнем охвачена установка АВТ-11.

В пресс-службе Омского НПЗ сообщили РБК, что «предприятие работает в штатном режиме». «Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание», — говорится в сообщении.

Омский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России, принадлежит «Газпромнефти».