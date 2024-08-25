Украина – России: «За все ответите»

«Желание уничтожить нашу энергетику обойдется россиянам и их инфраструктуре дорого», — заявил Ермак. Он призвал западные страны разрешить бить переданным Украине оружием вглубь российской территории.

*** 13:50

«Враждебные действия» Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе в Курской области, не останутся без ответа, он обязательно будет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что руководство России приняло решение об ответе на вылазку ВСУ в Курской области.

«Здесь речь не идет об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», - сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля также добавил, что «не все сообщения СМИ о предполагаемых контактах Москвы и Киева правдивы». По его словам, сейчас тема переговоров с Украиной «изрядно потеряла свою актуальность».