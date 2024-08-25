В «Вагнер» заявили, что не воюют в Украине

Частная военная компания «Вагнер» выступила с официальным заявлением, в котором разъяснила свою текущую деятельность и подчеркнула, что «на данный момент ее сотрудники работают исключительно на территории Африки и в Беларуси». Компания подчеркнула, что в настоящее время ее подразделений нет ни в Росгвардии, ни в Министерстве обороны России, ни в каких-либо других государственных структурах.

В заявлении также указано, что на данном этапе ЧВК «Вагнер» не принимает участия в войне в Украине. Представители компании заверили, что «в случае изменения ситуации и возобновления ее участия в каких-либо военных действиях будет сделано официальное объявление».