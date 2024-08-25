«Дело Франции»: Еврокомиссия не комментирует арест Дурова
14:30 354
Еврокомиссия отказалась от комментариев в связи с задержанием сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, назвав произошедшее «национальным расследованием».
«Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям», - заявила пресс-служба Еврокомиссии.
Расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством, сообщает France Info со ссылкой на источники.
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