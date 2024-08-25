USD 1.7000
EUR 1.9010
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Новость дня
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

«Дело Франции»: Еврокомиссия не комментирует арест Дурова

14:30 354

Еврокомиссия отказалась от комментариев в связи с задержанием сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, назвав произошедшее «национальным расследованием».

«Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям», - заявила пресс-служба Еврокомиссии.

Расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством, сообщает France Info со ссылкой на источники.

Кремль о Баку, Путине и Дурове
Кремль о Баку, Путине и Дурове новость дополнена
13:37 3488
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой?
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой? глас вопиющего в пустыне
10:56 2303
Более 100 ракет и дронов: Зеленский о последствиях масштабного удара России
Более 100 ракет и дронов: Зеленский о последствиях масштабного удара России видео; обновлено 14:14
14:14 7613
Украина – России: «За все ответите»
Украина – России: «За все ответите» обновлено 14:21
14:21 2723
Украинская армия не может остановить наступление русских
Украинская армия не может остановить наступление русских так пишет Forbes; обновлено 13:10
13:10 8319
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 14980
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело главная тема
11:52 3227
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом продолжение главной темы
25 августа 2024, 22:56 6936
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
13:12 1896
Хотел в Канаду – попал в Габалу
Хотел в Канаду – попал в Габалу из зала суда
12:43 2823
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
12:10 2719

ЭТО ВАЖНО

Кремль о Баку, Путине и Дурове
Кремль о Баку, Путине и Дурове новость дополнена
13:37 3488
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой?
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой? глас вопиющего в пустыне
10:56 2303
Более 100 ракет и дронов: Зеленский о последствиях масштабного удара России
Более 100 ракет и дронов: Зеленский о последствиях масштабного удара России видео; обновлено 14:14
14:14 7613
Украина – России: «За все ответите»
Украина – России: «За все ответите» обновлено 14:21
14:21 2723
Украинская армия не может остановить наступление русских
Украинская армия не может остановить наступление русских так пишет Forbes; обновлено 13:10
13:10 8319
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 14980
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело главная тема
11:52 3227
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом продолжение главной темы
25 августа 2024, 22:56 6936
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
13:12 1896
Хотел в Канаду – попал в Габалу
Хотел в Канаду – попал в Габалу из зала суда
12:43 2823
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
12:10 2719
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться