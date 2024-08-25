Боевые стрельбы в азербайджанской армии

С артиллерийскими подразделениями азербайджанской армии проведены показательные тактические учения с боевой стрельбой, сообщает Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в соответствии с планом учений подразделения, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, выполнили задачи по занятию огневых позиций, подготовке установок к боевому применению и другие задачи.

Основной целью проведения учений является поддержание высокого уровня боеспособности подразделений, повышение знаний и навыков военнослужащих, а также совершенствование навыков командного состава по управлению артиллерийскими подразделениями.