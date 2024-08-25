USD 1.7000
EUR 1.9010
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Новость дня
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Kapital Bank расширяет сотрудничество с МФИ

14:49 139

Первый банк Азербайджана, Kapital Bank, продолжает укреплять связи с международными финансовыми институтами и повышать эффективность осуществления клиентских переводов. В рамках этого направления Kapital Bank открыл корреспондентский счет в одном из крупнейших и самых авторитетных банков США – Bank of New York Mellon, что еще больше усилило его международные финансовые операции.

Основанный в 1784 году Bank of New York Mellon является одним из старейших финансовых учреждений в США и обладает высокой репутацией и позициями на глобальных финансовых рынках благодаря представительствам во многих странах мира.

Отмечая свое 150-летие, Kapital Bank этим достижением укрепляет свои позиции как одного из основных столпов банковского сектора Азербайджана. Такие шаги, направленные на повышение качества обслуживания и усиление репутации банка, демонстрируют его стратегическую роль в различных секторах финансового рынка.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.

Кремль о Баку, Путине и Дурове
Кремль о Баку, Путине и Дурове новость дополнена
13:37 3497
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой?
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой? глас вопиющего в пустыне
10:56 2305
Более 100 ракет и дронов: Зеленский о последствиях масштабного удара России
Более 100 ракет и дронов: Зеленский о последствиях масштабного удара России видео; обновлено 14:14
14:14 7622
Украина – России: «За все ответите»
Украина – России: «За все ответите» обновлено 14:21
14:21 2731
Украинская армия не может остановить наступление русских
Украинская армия не может остановить наступление русских так пишет Forbes; обновлено 13:10
13:10 8326
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 14982
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело главная тема
11:52 3228
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом продолжение главной темы
25 августа 2024, 22:56 6939
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
13:12 1903
Хотел в Канаду – попал в Габалу
Хотел в Канаду – попал в Габалу из зала суда
12:43 2826
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
12:10 2720

ЭТО ВАЖНО

Кремль о Баку, Путине и Дурове
Кремль о Баку, Путине и Дурове новость дополнена
13:37 3497
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой?
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой? глас вопиющего в пустыне
10:56 2305
Более 100 ракет и дронов: Зеленский о последствиях масштабного удара России
Более 100 ракет и дронов: Зеленский о последствиях масштабного удара России видео; обновлено 14:14
14:14 7622
Украина – России: «За все ответите»
Украина – России: «За все ответите» обновлено 14:21
14:21 2731
Украинская армия не может остановить наступление русских
Украинская армия не может остановить наступление русских так пишет Forbes; обновлено 13:10
13:10 8326
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 14982
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело главная тема
11:52 3228
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом продолжение главной темы
25 августа 2024, 22:56 6939
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
13:12 1903
Хотел в Канаду – попал в Габалу
Хотел в Канаду – попал в Габалу из зала суда
12:43 2826
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
12:10 2720
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться