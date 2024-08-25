Kapital Bank расширяет сотрудничество с МФИ

Первый банк Азербайджана, Kapital Bank, продолжает укреплять связи с международными финансовыми институтами и повышать эффективность осуществления клиентских переводов. В рамках этого направления Kapital Bank открыл корреспондентский счет в одном из крупнейших и самых авторитетных банков США – Bank of New York Mellon, что еще больше усилило его международные финансовые операции.

Основанный в 1784 году Bank of New York Mellon является одним из старейших финансовых учреждений в США и обладает высокой репутацией и позициями на глобальных финансовых рынках благодаря представительствам во многих странах мира.

Отмечая свое 150-летие, Kapital Bank этим достижением укрепляет свои позиции как одного из основных столпов банковского сектора Азербайджана. Такие шаги, направленные на повышение качества обслуживания и усиление репутации банка, демонстрируют его стратегическую роль в различных секторах финансового рынка.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.