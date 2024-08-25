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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

У Санду коронавирус

14:54 280

Президент Молдовы Майя Санду сообщила в понедельник, что заболела COVID-19.

"К сожалению, я не смогу принять участие в мероприятиях (приуроченных к отмечаемому 27 августа Дню независимости Молдовы), которые состоятся сегодня и завтра. К сожалению, у меня диагностировали COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня нет других симптомов, но я чувствую себя более уставшей, чем обычно", - сказала Санду в видеообращении в соцсетях.

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