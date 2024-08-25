В Черном море горят «вышки Бойко»

Украинцы вернули под контроль платформы в сентябре 2023-го. Спецназовцы захватили запас неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию «Нева», которая может отслеживать суда. По данным украинской разведки, после освобождения платформ россияне потеряли некоторые разведывательные возможности, тогда как Силы обороны Украины получили новые инструменты для успешных операций в Черном море и Крыму.

«Вышками Бойко» называют буровые газодобывающие платформы «Петр Годованец» и «Украина». Их построили в 2010 и 2012 годах соответственно. Россия захватила газодобывающие и нефтедобывающие платформы еще в 2015 году, с августа 2023 года за них шли бои. Британская разведка утверждает, что «вышки Бойко» - платформы стратегического значения: их можно использовать в качестве посадочных площадок для вертолетов, передовых баз, а также размещать на них ракетные системы.