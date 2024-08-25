Сторонники Дурова атаковали государственные сайты Франции

Несколько французских государственных сайтов подверглись 25 августа хакерским кибератакам после задержания сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, об этом сообщает газета Le Parisien.

Среди целей злоумышленников издание называет государственный сайт, где публикуются действующие законы и правила, сайт Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции, а также другие ресурсы. По ее информации, сайты были недоступны в течение воскресенья в результате DDoS-атак. В настоящее время доступ восстановлен лишь к части из них.

Газета утверждает, что кибератаки осуществили «группы хакеров, поддерживающие Дурова». Подобные атаки, предположительно, усилятся в ближайшие дни, сказал эксперт по кибербезопасности Клеман Доминго в комментарии газете.