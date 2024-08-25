Спецслужбы ищут коридоры

Делегация Главного управления разведки Афганистана, ГУР, направляется в Пекин для участия в секретных переговорах с руководством разведки КНР. Ничего сенсационного: визит афганских разведчиков в Китай является очередным этапом в переговорном процессе, который уже несколько месяцев идет между руководителями китайских и афганских разведслужб. Нет неожиданностей и в составе афганской делегации. В нее входят маулави Бисмилла Абдулла, который курирует сотрудничество ГУР с китайскими спецслужбами, а также маулави Абдул Рахим Мазлум, начальник управления 060, технический департамент, иными словами, радиоразведка, и маулави Абдул Малик Мобашир, руководитель аппарата начальника ГУР.

И хотя источники сообщают о высокой секретности повестки переговоров, на самом деле это секрет Полишинеля. Темы, которые будут обсуждаться в этот раз, давно известны: борьба с терроризмом, велаятом Хорасан и уйгурскими сепаратистами, базирующимися на афганской территории, создание на авиабазе в Баграме совместного пункта радиоэлектронной разведки. И обсуждение перспектив использования Пекином Ваханского коридора, узкой полосы земли, на котором расположена граница Афганистана и Китая, через который в древности проходил Великий шелковый путь. И про который Марко Поло писал: «Горные хребты здесь высоки настолько, что даже птицы не перелетают через них. Мороз же так суров, что огонь костра меняет свой цвет и силу, не давая людям согреться». И если первые две повестки встречи китайских и афганских спецслужб достаточно хорошо изучены и их решение практически предопределено в пользу китайцев – талибы вполне согласны, что так будет лучше и для Кабула, и для Пекина, – то вопрос Ваханского коридора остается открытым.

Точнее говоря, талибам бы очень хотелось, чтобы сюда зашли китайцы и запустили здесь проект вроде КПЭКа, китайско-пакистанского экономического коридора с соответствующим уровнем пекинских инвестиций. Кстати, в расчете на то, что именно все так и произойдет, талибы в свое время отказались присоединяться к КПЭК, хотя Пекин и это предлагал. А теперь Китай пытается решить, стоит ли ему начинать проект с Афганистаном, который в силу природных условий здесь заведомо будет весьма дорогостоящим. А во-вторых, реализация КПЭК затягивается на неопределенный срок, несмотря на то, что Пекин ввалил туда уже кучу денег. Совершенно к месту будет заметить, что у индийской разведки RAW за время ее существования было не так уж и много успехов. Но вот меры противодействия проекту КПЭК вполне можно занести в их число. Опираясь на сепаратизм белуджей в рамках «доктрины Рао», индусы сумели застопорить китайско-пакистанский экономический проект весьма основательно. И совместные усилия пакистанской и китайской разведки по изменению ситуации пока не дают положительного эффекта. А кто даст гарантии, что индийская разведка не предпримет таких же шагов в отношении проекта освоения китайцами Ваханского коридора? Благо что горючего материала в Афганистане для вербовки индусами вполне достаточно. Включая тех же боевиков вилаята Хорасан и уйгурских сепаратистов.