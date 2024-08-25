Спецслужбы ищут коридоры
Делегация Главного управления разведки Афганистана, ГУР, направляется в Пекин для участия в секретных переговорах с руководством разведки КНР.
Ничего сенсационного: визит афганских разведчиков в Китай является очередным этапом в переговорном процессе, который уже несколько месяцев идет между руководителями китайских и афганских разведслужб.
Нет неожиданностей и в составе афганской делегации. В нее входят маулави Бисмилла Абдулла, который курирует сотрудничество ГУР с китайскими спецслужбами, а также маулави Абдул Рахим Мазлум, начальник управления 060, технический департамент, иными словами, радиоразведка, и маулави Абдул Малик Мобашир, руководитель аппарата начальника ГУР.
И хотя источники сообщают о высокой секретности повестки переговоров, на самом деле это секрет Полишинеля. Темы, которые будут обсуждаться в этот раз, давно известны: борьба с терроризмом, велаятом Хорасан и уйгурскими сепаратистами, базирующимися на афганской территории, создание на авиабазе в Баграме совместного пункта радиоэлектронной разведки.
И обсуждение перспектив использования Пекином Ваханского коридора, узкой полосы земли, на котором расположена граница Афганистана и Китая, через который в древности проходил Великий шелковый путь. И про который Марко Поло писал: «Горные хребты здесь высоки настолько, что даже птицы не перелетают через них. Мороз же так суров, что огонь костра меняет свой цвет и силу, не давая людям согреться».
И если первые две повестки встречи китайских и афганских спецслужб достаточно хорошо изучены и их решение практически предопределено в пользу китайцев – талибы вполне согласны, что так будет лучше и для Кабула, и для Пекина, – то вопрос Ваханского коридора остается открытым.
Точнее говоря, талибам бы очень хотелось, чтобы сюда зашли китайцы и запустили здесь проект вроде КПЭКа, китайско-пакистанского экономического коридора с соответствующим уровнем пекинских инвестиций. Кстати, в расчете на то, что именно все так и произойдет, талибы в свое время отказались присоединяться к КПЭК, хотя Пекин и это предлагал.
А теперь Китай пытается решить, стоит ли ему начинать проект с Афганистаном, который в силу природных условий здесь заведомо будет весьма дорогостоящим. А во-вторых, реализация КПЭК затягивается на неопределенный срок, несмотря на то, что Пекин ввалил туда уже кучу денег.
Совершенно к месту будет заметить, что у индийской разведки RAW за время ее существования было не так уж и много успехов. Но вот меры противодействия проекту КПЭК вполне можно занести в их число. Опираясь на сепаратизм белуджей в рамках «доктрины Рао», индусы сумели застопорить китайско-пакистанский экономический проект весьма основательно.
И совместные усилия пакистанской и китайской разведки по изменению ситуации пока не дают положительного эффекта. А кто даст гарантии, что индийская разведка не предпримет таких же шагов в отношении проекта освоения китайцами Ваханского коридора? Благо что горючего материала в Афганистане для вербовки индусами вполне достаточно. Включая тех же боевиков вилаята Хорасан и уйгурских сепаратистов.
Китаю очень выгоден прямой коридор с Афганистаном, позволяющий ему получить доступ к местным минеральным ресурсам. Но будет ли стоить овчинка выделки? Окупят ли затраты на строительство такого коридора, а главное, на обеспечение его безопасности, ту прибыль, которую получит Пекин от эксплуатации афганских минеральных ресурсов?
Вот те главные вопросы, ответы на которые Китай стремится получить, в том числе и с помощью своих спецслужб, ведущих секретные консультации со своими афганскими коллегами. Тем более что в нынешнем году для Пекина открылся новый вариант. А именно строительство железной дороги по маршруту Кашгар (Китай) - Ош (Кыргызстан) - Ташкент (Узбекистан), проект которой был принят и согласован вопреки ожесточенному сопротивлению Москвы.
Он, кстати, предусматривает и строительство ветки от узбекского Ташкента до афганского Мазари-Шарифа, что обеспечивает Китаю выход и к центральноазиатскому маршруту Срединного коридора, от КНР к Турции и далее, но и доступ в Афганистан, причем гораздо дешевле и безопаснее, чем через Ваханский коридор.
По большому счету у талибов не будет возражений, если китайцы выберут именно этот маршрут. Для них сейчас главное – не амбиции, а реальные инвестиции в экономику. Поэтому они с легкостью согласятся и на такой вариант, оставив Ваханский коридор в качестве проекта будущего, мирного и динамично развивающегося Афганистана. Который когда-нибудь обязательно придет в такое состояние.