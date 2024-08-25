USD 1.7000
EUR 1.9010
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Новость дня
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Спецслужбы ищут коридоры

горячая тема
Юлия Медведева, специально для haqqin.az
15:07 3502

Делегация Главного управления разведки Афганистана, ГУР, направляется в Пекин для участия в секретных переговорах с руководством разведки КНР.

Ничего сенсационного: визит афганских разведчиков в Китай является очередным этапом в переговорном процессе, который уже несколько месяцев идет между руководителями китайских и афганских разведслужб.

Нет неожиданностей и в составе афганской делегации. В нее входят маулави Бисмилла Абдулла, который курирует сотрудничество ГУР с китайскими спецслужбами, а также маулави Абдул Рахим Мазлум, начальник управления 060, технический департамент, иными словами, радиоразведка, и маулави Абдул Малик Мобашир, руководитель аппарата начальника ГУР.

Маулави Абдул Рахим Мазлум – глава радиоразведки также входит в делегацию

И хотя источники сообщают о высокой секретности повестки переговоров, на самом деле это секрет Полишинеля. Темы, которые будут обсуждаться в этот раз, давно известны: борьба с терроризмом, велаятом Хорасан и уйгурскими сепаратистами, базирующимися на афганской территории, создание на авиабазе в Баграме совместного пункта радиоэлектронной разведки.

И обсуждение перспектив использования Пекином Ваханского коридора, узкой полосы земли, на котором расположена граница Афганистана и Китая, через который в древности проходил Великий шелковый путь. И про который Марко Поло писал: «Горные хребты здесь высоки настолько, что даже птицы не перелетают через них. Мороз же так суров, что огонь костра меняет свой цвет и силу, не давая людям согреться».

И если первые две повестки встречи китайских и афганских спецслужб достаточно хорошо изучены и их решение практически предопределено в пользу китайцев – талибы вполне согласны, что так будет лучше и для Кабула, и для Пекина, – то вопрос Ваханского коридора остается открытым.

В Китае обсудят перспективы использования Пекином Ваханского коридора, узкой полосы земли, на котором расположена граница Афганистана и Китая, через который в древности проходил Великий шелковый путь

Точнее говоря, талибам бы очень хотелось, чтобы сюда зашли китайцы и запустили здесь проект вроде КПЭКа, китайско-пакистанского экономического коридора с соответствующим уровнем пекинских инвестиций. Кстати, в расчете на то, что именно все так и произойдет, талибы в свое время отказались присоединяться к КПЭК, хотя Пекин и это предлагал.

А теперь Китай пытается решить, стоит ли ему начинать проект с Афганистаном, который в силу природных условий здесь заведомо будет весьма дорогостоящим. А во-вторых, реализация КПЭК затягивается на неопределенный срок, несмотря на то, что Пекин ввалил туда уже кучу денег.

Совершенно к месту будет заметить, что у индийской разведки RAW за время ее существования было не так уж и много успехов. Но вот меры противодействия проекту КПЭК вполне можно занести в их число. Опираясь на сепаратизм белуджей в рамках «доктрины Рао», индусы сумели застопорить китайско-пакистанский экономический проект весьма основательно.

И совместные усилия пакистанской и китайской разведки по изменению ситуации пока не дают положительного эффекта. А кто даст гарантии, что индийская разведка не предпримет таких же шагов в отношении проекта освоения китайцами Ваханского коридора? Благо что горючего материала в Афганистане для вербовки индусами вполне достаточно. Включая тех же боевиков вилаята Хорасан и уйгурских сепаратистов.

Талибам бы очень хотелось, чтобы сюда зашли китайцы и запустили здесь проект вроде КПЭКа, китайско-пакистанского экономического коридора с соответствующим уровнем пекинских инвестиций

Китаю очень выгоден прямой коридор с Афганистаном, позволяющий ему получить доступ к местным минеральным ресурсам. Но будет ли стоить овчинка выделки? Окупят ли затраты на строительство такого коридора, а главное, на обеспечение его безопасности, ту прибыль, которую получит Пекин от эксплуатации афганских минеральных ресурсов?

Вот те главные вопросы, ответы на которые Китай стремится получить, в том числе и с помощью своих спецслужб, ведущих секретные консультации со своими афганскими коллегами. Тем более что в нынешнем году для Пекина открылся новый вариант. А именно строительство железной дороги по маршруту Кашгар (Китай) - Ош (Кыргызстан) - Ташкент (Узбекистан), проект которой был принят и согласован вопреки ожесточенному сопротивлению Москвы.

Он, кстати, предусматривает и строительство ветки от узбекского Ташкента до афганского Мазари-Шарифа, что обеспечивает Китаю выход и к центральноазиатскому маршруту Срединного коридора, от КНР к Турции и далее, но и доступ в Афганистан, причем гораздо дешевле и безопаснее, чем через Ваханский коридор.

По большому счету у талибов не будет возражений, если китайцы выберут именно этот маршрут. Для них сейчас главное – не амбиции, а реальные инвестиции в экономику. Поэтому они с легкостью согласятся и на такой вариант, оставив Ваханский коридор в качестве проекта будущего, мирного и динамично развивающегося Афганистана. Который когда-нибудь обязательно придет в такое состояние.

Российский удар по Киевской ГЭС
Российский удар по Киевской ГЭС видео; обновлено 16:27
16:27 9641
Эрдоган вспомнил про Иерусалим и призвал ждать 2071 года
Эрдоган вспомнил про Иерусалим и призвал ждать 2071 года
16:10 1306
И Дмитрий Савельев поздравляет Мехрибан Алиеву
И Дмитрий Савельев поздравляет Мехрибан Алиеву
15:59 1289
Кремль о Баку, Путине и Дурове
Кремль о Баку, Путине и Дурове новость дополнена
13:37 5588
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой?
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой? глас вопиющего в пустыне
10:56 2665
Украина – России: «За все ответите»
Украина – России: «За все ответите» обновлено 14:21
14:21 4423
Украинская армия не может остановить наступление русских
Украинская армия не может остановить наступление русских так пишет Forbes; обновлено 13:10
13:10 9724
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 15475
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело главная тема
11:52 3721
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом продолжение главной темы
25 августа 2024, 22:56 7324
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
13:12 2533

ЭТО ВАЖНО

Российский удар по Киевской ГЭС
Российский удар по Киевской ГЭС видео; обновлено 16:27
16:27 9641
Эрдоган вспомнил про Иерусалим и призвал ждать 2071 года
Эрдоган вспомнил про Иерусалим и призвал ждать 2071 года
16:10 1306
И Дмитрий Савельев поздравляет Мехрибан Алиеву
И Дмитрий Савельев поздравляет Мехрибан Алиеву
15:59 1289
Кремль о Баку, Путине и Дурове
Кремль о Баку, Путине и Дурове новость дополнена
13:37 5588
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой?
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой? глас вопиющего в пустыне
10:56 2665
Украина – России: «За все ответите»
Украина – России: «За все ответите» обновлено 14:21
14:21 4423
Украинская армия не может остановить наступление русских
Украинская армия не может остановить наступление русских так пишет Forbes; обновлено 13:10
13:10 9724
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 15475
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело главная тема
11:52 3721
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом продолжение главной темы
25 августа 2024, 22:56 7324
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
13:12 2533
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться