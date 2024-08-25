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После кровавого инцидента в российской колонии нашли казино

15:06 1893

Российские силовики пресекли деятельность подпольного казино в ИК-14 в Новочеркасске Ростовской области, его организатором был заключенный, пишет пресс-служба регионального УФСБ.

В ходе обысков в камерах были обнаружены игральные карты, фишки, мобильный телефон, сим-карты и другие запрещенные предметы. «161» со ссылкой на источник в правоохранительных органах называет организатором казино 30-летнего осужденного, который отбывал наказание за кражу. Он вел списки игроков, записывал результаты и дважды в месяц переводил денежные средства на банковские счета. Как уточнил собеседник издания, общая ежемесячная сумма таких переводов составляла порядка 100 тыс. руб.

Следственный комитет России возбудил дело по ч. 1 ст. 171.2 УК (незаконная организация и проведение азартных игр). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

За последние месяцы в России произошло три случая захвата заложников заключенными, последний из них — в ИК-19 в Волгоградской области. Среди нападавших оказались двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана, они отбывали наказание за торговлю наркотиками и непреднамеренное убийство.

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