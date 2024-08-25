И Палестина хочет в БРИКС

Палестина планирует присоединиться к БРИКС. Запрос будет направлен после саммита объединения в Казани, страна впервые примет участие в таком событии. Об этом во время пресс-конференции рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

По его словам, президент РФ Владимир Путин официально пригласил палестинского коллегу Махмуда Аббаса принять участие в саммите объединения в Казани.

«Мы после нашего первого участия в саммите направим запрос на присоединение к данному объединению», — сказал Нофаль. Кроме того, на саммите БРИКС должна быть сессия, посвященная Палестине. По словам посла, с таким обещанием ранее выступил Путин.