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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

И Палестина хочет в БРИКС

15:32 507

Палестина планирует присоединиться к БРИКС. Запрос будет направлен после саммита объединения в Казани, страна впервые примет участие в таком событии. Об этом во время пресс-конференции рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

По его словам, президент РФ Владимир Путин официально пригласил палестинского коллегу Махмуда Аббаса принять участие в саммите объединения в Казани.

«Мы после нашего первого участия в саммите направим запрос на присоединение к данному объединению», — сказал Нофаль. Кроме того, на саммите БРИКС должна быть сессия, посвященная Палестине. По словам посла, с таким обещанием ранее выступил Путин.

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