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Между Китаем и Японией напряженно

обновлено 15:58
15:58 809

Замминистра иностранных дел Японии Масатака Окано на фоне заявления японского Минобороны о нарушении китайским разведывательным самолетом воздушного пространства страны вызвал временного поверенного в делах посольства КНР в Японии Ши Юна и потребовал недопущения повторения инцидента.

Как говорится в заявлении, подтверждено, что 26 ноября с 11:29 до примерно 11:31 китайский самолет-разведчик Y-9 нарушил воздушное пространство Японии в районе островов Гото в префектуре Нагасаки.

Там добавили, что заместитель главы МИД Масатака Окано вызвал временного поверенного в делах посольства Китая в Токио Ши Юна в МИД и выразил ему протест, требуя предотвращения подобных инцидентов в будущем. При этом Ши Юн заявил, что он доложит о произошедшем китайской стороне.

В ответ на нарушение воздушного пространства были подняты истребители воздушных сил самообороны Японии, которые, как отмечается, предприняли меры, включая предупреждение. Телеканал NHK со ссылкой на источники в военных кругах уточняет, что китайский разведывательный самолет уже покинул японское воздушное пространство к тому моменту, как на место прибыли истребители сил самообороны Японии.

* * *15:39

Китайский разведывательный самолет в понедельник нарушил воздушное пространство Японии, сообщили Силы самообороны страны.

По утверждению военного ведомства, китайский разведывательный самолет Y-9 вошел в воздушное пространство страны над островами Дандзё префектуры Нагасаки в Восточно-Китайском море. Он находился там около двух минут.

В связи с этим Силы самообороны Японии поднимали в воздух свои истребители.

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