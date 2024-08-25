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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Напарник Трампа: Америка не может вооружать Украину бесконечно

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15:39 742

Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, выступающий против предоставления большей помощи Украине со стороны США на фоне войны с Россией, заявил, что Вашингтон не может «вооружать Украину бесконечно».

По словам Вэнса, «нужно, чтобы Европа и НАТО сосредоточились на России и Украине, чтобы Америка могла переключиться на реальный вызов для нас, которым является Китай».

Кандидат в вице-президенты заявляет, что Америка не производит «достаточно артиллерийских снарядов…, достаточно Patriot, чтобы поддерживать войну в Украине бесконечно».

Вэнс полагает, что США должны сосредоточиться на Китае.

«Мы должны спросить себя, может ли это продолжаться бесконечно. Мне не нравится подход администрации Байдена, которая… говорит, что мы просто будем продолжать делать это (помогать Украине – ред.) сколько потребуется, без стратегии, без конца. У Дональда Трампа… есть план по прекращению конфликта. …Трамп - президент мира… Мы увидим это, когда переизберем его президентом», - уверяет кандидат в вице-президенты США.

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