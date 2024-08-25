Напарник Трампа: Америка не может вооружать Украину бесконечно

Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, выступающий против предоставления большей помощи Украине со стороны США на фоне войны с Россией, заявил, что Вашингтон не может «вооружать Украину бесконечно».

По словам Вэнса, «нужно, чтобы Европа и НАТО сосредоточились на России и Украине, чтобы Америка могла переключиться на реальный вызов для нас, которым является Китай».