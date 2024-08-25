Умер знаменитый Свен-Йоран Эрикссон

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон скончался в возрасте 76 лет. Об этом в понедельник сообщает Daily Mail.

Кончине шведского специалиста предшествовало тяжелое заболевание. Несколько месяцев назад Эрикссон заявил, что у него диагностирован рак и жить ему осталось в лучшем случае год.