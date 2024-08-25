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Умер знаменитый Свен-Йоран Эрикссон

15:45 1671

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон скончался в возрасте 76 лет. Об этом в понедельник сообщает Daily Mail.

Кончине шведского специалиста предшествовало тяжелое заболевание. Несколько месяцев назад Эрикссон заявил, что у него диагностирован рак и жить ему осталось в лучшем случае год.

С 2001 по 2006 год Эрикссон тренировал «золотое поколение» футболистов сборной Англии, включая Дэвида Бекхэма, Стивена Джеррарда, Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда. Он привел Англию к трем четвертьфиналам на крупных турнирах.

Также Эрикссон тренировал сборные Мексики, Филиппин, на клубном уровне – в частности, шведский «Гетеборг», португальскую «Бенфику», итальянские «Рому», «Фиорентину», «Сампдорию», «Лацио».

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