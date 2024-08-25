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И Дмитрий Савельев поздравляет Мехрибан Алиеву

15:59 1303

Депутат Государственной Думы, заместитель координатора депутатской группы по связям с Милли Меджлисом Азербайджана Дмитрий Савельев направил в адрес первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой телеграмму с поздравлениями по случаю дня рождения.

«Глубокоуважаемая Мехрибан ханум! Примите самые искренние и сердечные поздравления с Вашим юбилеем! Ваша государственная, общественная и культурная деятельность, всецело направленная на обеспечение благоденствия и процветания родной страны, вызывает самое глубокое уважение. Невозможно переоценить Ваш исключительный профессионализм, яркий талант руководителя и непререкаемый авторитет лидера, то, с каким вниманием и пониманием, добротой и милосердием вы подходите к решению любых проблем людей.

В этот праздничный день разрешите от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и сил, успешной реализации всех Ваших начинаний на благо Азербайджана и его народа! Мира и благополучия, добра и большого счастья Вам и Вашей семье!» – говорится в поздравлении Дмитрия Савельева.

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