Эрдоган вспомнил про Иерусалим и призвал ждать 2071 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на мероприятии, посвященном 953-й годовщине победы в Малазгирте. Мероприятие состоялось в Национальном парке Малазгирт в городе Муше.

В своем выступлении Эрдоган сообщил, что накануне провел заседание правительственного кабинета в Ахлате, первом районе, куда прибыли тюрки, и отметил, что это был «исторический сигнал».

«953 года назад благодаря завоеванию султана Мехмета Альпарслана мы провозгласили всему миру, что Анатолия является исконно тюркской землей. Самый критический шаг в процессе завоевания Стамбула был сделан в Малазгирте. Победа в Малазгирте также стала стратегическим поворотным моментом, открывшим путь к завоеванию Иерусалима. Стоит особо подчеркнуть, что Малазгирт - это победа не только тюрок, но и всех мусульман», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что история существует «не для того, чтобы ее заучивать, а чтобы достигать новых побед».

«История предназначена не для заучивания, а для того, чтобы извлекать уроки, добавлять новые кирпичики в фундамент нашей цивилизации и достигать новых побед. Мы должны рассматривать Малазгирт не только как золотой период нашей славной истории, но и как маяк, освещающий наш путь к Турции 2071 года», — добавил Эрдоган.