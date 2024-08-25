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Ситуация тяжелая: россиян эвакуируют из трех сел

16:21 777

В Белгородской области планируют закрыть въезд еще в три населенных пункта из-за сложной оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Поручение на ближайшее заседание оперативного штаба — вынести решение по полному закрытию населенных пунктов Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа», — сказал Гладков на оперативном совещании регионального правительства.

Он также поручил оказать жителям этих сел содействие по вывозу имущества, если есть возможность, и включить их в реестр федеральной помощи по предоставлению жилья.

С 23 июля белгородские власти ограничили въезд в 14 населенных пунктов из-за обстрелов. Позднее, 19 августа, список расширили за счет еще пяти населенных пунктов.

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