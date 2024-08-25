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Путин назвал условие победы России

16:47 2591

Устойчивый рост экономики является условием успешного завершения войны России в Украине, сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с чиновниками Кабмина и ЦБ РФ.

«Реализуя наши планы, мы в первую очередь опираемся на положение дел в экономике, поскольку именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные, бюджетные возможности государства, формирует средства, которые выделяются на ключевые, системно значимые задачи», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам президента РФ, сейчас экономика России «продолжает расти хорошими темпами». За полгода ВВП прибавил 4,6%, промышленное производство — 4,4%, а обрабатывающие отрасли, к которым относится в том числе ВПК, — 8%, привел он статистику Росстата.

Доходы бюджета увеличились более чем на треть, а «предприятия, трудовые коллективы работают стабильно и ритмично», сказал Путин, добавив, что «нужно усилить позитивные тенденции в реальном секторе», укреплять «инфраструктурный каркас» страны.

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