Поддержка важного проекта Банком ABB для устойчивого будущего

В Баку впервые запущен проект проката велосипедов при поддержке Банка ABB и его международного партнера компании Mastercard. Велосипеды можно арендовать на более чем 50 парковках по всему городу.

Станции расположены рядом с метро, автобусными остановками, учебными заведениями и торговыми центрами для удобства использования. На каждой парковке есть таблички с информацией о правилах аренды.

Сканируя специальные QR-коды, можно войти в приложение Apar, активировать или отключить доступ к велосипедам, а также произвести бесконтактную оплату услуг.

Проект, реализованный компанией Apar, предлагает жителям и гостям столицы безопасный способ передвижения по Баку. Услуга проката велосипедов также способствует снижению проблем с пробками и парковкой в городе. Пользователи могут воспользоваться различными скидками, которые предоставляют Банк ABB и Mastercard при оплате услуг.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.