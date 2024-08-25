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Залетел при атаке России на Украину: Польша ищет «воздушный объект»

17:46 507

Во время сегодняшней атаки российских военных по Украине в воздушное пространство Польши залетел объект, который, вероятно, упал на польской территории, пишет Reuters.

В настоящее время идут поиски объекта, про который пока известно только, что это была не ракета.

По словам оперативного командующего вооруженными силами Польши генерала Мацея Клиша, нахождение объекта в воздушном пространстве Польши было подтверждено радарами как минимум трех радиолокационных станций. По его словам, начата операция по поиску объекта.

Польские военные не исключают, что объект мог упасть в районе приграничного города Тышовце либо вернуться на территорию Украины. Он пересек воздушную границу в районе города Червонограда Львовской области Украины и исчез с экранов радаров, пролетев 25 км над польской территорией.

В понедельник российские военные выпустили по Украине более сотни ракет различных типов и около сотни беспилотников, заявил Владимир Зеленский. В результате атаки пять человек погибли; около 20, по предварительной информации, были ранены. Из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине начались экстренные отключения электроэнергии.

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