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Ультраправые предупреждают Макрона

17:54 496

Ультраправое «Национальное объединение» предупредило президента Франции Эммануэля Макрона, что заблокирует в парламенте назначение правительства левого «Нового народного фронта». Об этом сообщил лидер партии Жордан Барделла после встречи с главой государства в Елисейском дворце.

«Мы уведомили президента, что внесем резолюцию о недоверии правительству в случае назначения кабинета левых», - сказал Барделла.

В свою очередь, глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что «Новый народный фронт» контролируется партией «Неподчинившаяся Франция» - наиболее радикальной частью левого альянса». Она потребовала от Макрона созвать до назначения правительства внеочередную сессию Национального собрания.

До конца дня президент Франции продолжит серию консультаций с лидерами ведущих парламентских партий и руководством парламента по кандидатуре нового премьер-министра. BFMTV не исключает, что до конца дня Макрон выступит с телевизионным обращением.

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