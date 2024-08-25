500-й самолет с оружием из США для Израиля

Сегодня, 26 августа, в Израиль прибыл 500-й по счету самолет с американской военной помощью, начиная с 7 октября. Об этом сообщает сайт jewishpress.com со ссылкой на Минобороны Израиля

Самолет приземлился в Израиле в рамках масштабной логистической операции, которая стартовала с началом нынешней войны.

«Эта операция является результатом сотрудничества международного отдела по перевозкам DOPP, миссии мзраильского министерства обороны в США, Управления планирования Армии обороны Израиля и ВВС Израиля, — заявило Министерство обороны Израиля. — В ходе этой операции в Израиль было доставлено более 50 000 тонн военной техники посредством 500 авиарейсов и 107 морских перевозок».

Грузы включают бронетехнику, боеприпасы, средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.