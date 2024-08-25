Трамп сомневающийся

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предположил, что может проигнорировать дебаты с Камалой Харрис на телеканале ABC News 10 сентября. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Экс-президент США рассказал, как посмотрел на "ФЕЙКОВОМ ABC NEWS", как утверждает, "бессмысленное и предвзятое интервью".

"И мне интересно, почему я должен участвовать в дебатах против Камалы Харрис на этом канале?" – добавил он.