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Трамп сомневающийся

18:15 180

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предположил, что может проигнорировать дебаты с Камалой Харрис на телеканале ABC News 10 сентября. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Экс-президент США рассказал, как посмотрел на "ФЕЙКОВОМ ABC NEWS", как утверждает, "бессмысленное и предвзятое интервью".

"И мне интересно, почему я должен участвовать в дебатах против Камалы Харрис на этом канале?" – добавил он.

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