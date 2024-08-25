У Байдена боятся смелости Украины

Своей операцией в Курской области Украина пересекла не только границы России, но и установленные Вашингтоном «красные линии», пишет The Financial Times.

Как подчеркивает издание, наибольшее беспокойство администрации Джо Байдена заключается в возможности «возникновения ядерной войны» с Россией. А наступление ВСУ на Курскую область могло спровоцировать этот сценарий.

«США не верят, что последняя красная черта успешно преодолена. Советники Байдена продолжают считать, что, если Путин поверит, что его режим находится на грани полного поражения, россияне могут прибегнуть к использованию ядерного оружия. Когда украинцы жалуются, что их союзники боятся идеи победы, они правы», - пишет The Financial Times.