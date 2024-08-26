И Венгрия попала под санкции

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман встретился с представителями венгерского МИД и уведомил их о том, что Вашингтон вводит санкции в отношении ряда объектов, включая два субъекта в Венгрии, за сотрудничество с Россией. Об этом дипломат сообщил в соцсети Х.

По его словам, один из этих субъектов участвует в укреплении российского энергетического сектора и стремится работать над проектом Пакш-2 (строительство новых энергоблоков АЭС в Венгрии), а другой снабжает военную машину России.

«Мы по-прежнему обеспокоены решениями венгерского правительства углубить связи с Кремлем и сохранить зависимость Венгрии от российской энергии», - подчеркнул Прессман.