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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Миллиардный контракт Узбекистана с талибами

18:27 1274

Узбекистан и Афганистан заключили 5 соглашений на $1,15 млрд. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера правительства Талибана по экономическим вопросам.

Документы касаются разведки месторождений полезных ископаемых, исследования афгано-таджикского нефтегазового бассейна, а также выработки 120 МВт электроэнергии на газовой электростанции.

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