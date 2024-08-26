Миллиардный контракт Узбекистана с талибами
18:27 1274
Узбекистан и Афганистан заключили 5 соглашений на $1,15 млрд. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера правительства Талибана по экономическим вопросам.
Документы касаются разведки месторождений полезных ископаемых, исследования афгано-таджикского нефтегазового бассейна, а также выработки 120 МВт электроэнергии на газовой электростанции.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!