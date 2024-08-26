Макрон впервые прокомментировал арест Дурова

Решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим, он арестован в рамках судебного расследования. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своей публикации в социальной сети X.

По словам главы французского государства, Париж больше всего привязан к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству.

Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям и по финансовым преступлениям, передает Reuters. Расследованием его дела занимаются национальное подразделение по борьбе с киберпреступлениями и национальное управление по борьбе с мошенничеством.