BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой!

Сообщение Guardian со ссылкой на спутниковые снимки организации по защите окружающей среды Kayrros о том, что около полумиллиона деревьев было вырублено при строительстве завода Tesla в Грюнхайде, всполошило не только экологов. И действительно, полмиллиона деревьев – это целый лес, и вырублен он не где-то в лесах Амазонии, а в центре Европы. Как видно из спутниковых снимков, с марта 2020 года по май 2023 года было уничтожено около 329 гектаров леса, что равно примерно площади 460 футбольных полей. Несмотря на все протесты местных экологов после мая 2023 года вырубки возле завода тоже продолжались. Например, многочисленным деревьям пришлось уступить место новому железнодорожному вокзалу Фангшляйзе. Главный аналитик Kayrros Антуан Хальф признает, что вырубку деревьев следует рассматривать в контексте преимуществ замены автомобилей с привычными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) на электромобили.

Отметим, что Грюнхайд - община в Германии в земле Бранденбург входит в состав района Одер-Шпрее и занимает площадь 125,92 км². Большая часть этой земли отведена под населенные пункты, сельскохозяйственные и инфраструктурные объекты. Так стоит ли отнимать у общины еще 3,3 км² естественного леса, что заставляет германские власти идти на столь непопулярный шаг? Нет, преимущества электромобилей мы не отрицаем, их ранее поставляла на местный рынок американская компания известного миллиардера Илона Маска. Но и немцы не сидели, сложив руки, – здесь налаживали собственное производство электромобилей. И в июле текущего года германская Bayerische Motoren Werke AG, более известная как просто BMW, впервые обошла Tesla Inc. по продажам электромобилей не только в стране, но и во всей Европе. Продажи полностью электрических автомобилей BMW в регионе в прошлом месяце, как отмечается в обзоре аналитической компании Jato Dynamics, выросли более чем на треть - до 14 869 единиц. А реализация машин Tesla, наоборот, сократилась на 16% - до 14 561. Правда, Tesla по-прежнему сохраняет лидерство в Европе по количеству проданных с начала этого года электромобилей, однако она все больше уступает позиции в регионе таким компаниям, как BMW и Volvo Car AB. А в общей сложности в Европе в июле было продано 139,3 тыс. новых электромобилей - на 6% меньше, чем годом ранее.

Вот и спрашивается, зачем в центре Германии вырубать большой лес, чтобы американская компания Tesla строила здесь свой завод по производству электромобилей, когда их аналоги, выпускаемые действующей в Германии BMW, пользуются здесь большей популярностью? И земли ей новой для этого не надо. Этим вопросом европейцы почему-то не задаются. Зато Евросоюз ввел 4 июля, как и ожидалось, антидемпинговые пошлины на китайские электромобили. ЕС включил счетчик с 5 июля до ноября. Защитные пошлины будут начисляться, но импортерам не придется их платить, а только гарантировать, что они переведут всю набежавшую сумму, если к тому времени Брюсселю и Пекину не удастся найти взаимоприемлемого компромисса. Так что пока это еще не полномасштабная торговая война с трудно предсказуемыми экономическими и политическими последствиями, а только подготовка к ней. Перемирие еще возможно. Но рынок не ждет, после введения Евросоюзом новых тарифов в отношении электромобилей продажи китайских производителей в июле рухнули на 45% по сравнению с предыдущим месяцем. Статистика учитывает данные 16 стран - членов ЕС, которые предоставили данные за июль. И не исключено, что реальный объем снижения несколько ниже, потому что производители доставили как можно больше электрокаров дилерам до 5 июля, когда произошло повышение импортных пошлин до 48%.