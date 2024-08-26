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В Польше не хотят видеть женщину-президента

18:46 561

Президент крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал критерии для будущего кандидата в президенты от политсилы, исключив возможность номинирования женщины. Об этом Качиньский сказал в интервью польскому Radio Maryja.

По словам президента "ПиС", "на данный момент, во время войны, нам кажется, что женщина не имела бы много шансов" стать президентом Польши, и ему "трудно даже представить себе модель женщины, которая могла бы быть кандидатом".

"С мужчиной понятно – он должен быть молодым, высоким, импозантным, красивым. Избиратели ставят высокие требования к имиджу. Он должен иметь семью. Он должен хорошо знать английский язык. В идеале – два языка... Он должен иметь международную известность. Это должен быть человек, для которого мир не является чем-то чужим, который бывал на конференциях, лекциях", – рассказал он.

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