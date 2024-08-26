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В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров

Инара Рафикгызы, судебный репортер
18:43 1618

В Бакинском военном суде прошло очередное заседание по делу бывшего начальника управления финансов и бюджета Министерства обороны генерал-майора Низами Мамедова, экс-начальника финансовой службы Военно-воздушных сил полковника Джалала Казымова, начальника финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и бывшего начальника финансовой службы Военно-морских сил Вюсала Ализаде. Все они обвиняются в хищении государственных средств.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в ходе процесса адвокат Низами Мамедова Рашад Мирмехдизаде заявил, что его подзащитному вменяется присвоение 18 миллионов 674 тысяч манатов. По его словам, расследование по данному уголовному делу охватывает период с 2015 по 2020 годы:

«Из общей суммы растраты, в которой обвиняется Низами Мамедов, 4 миллиона относятся к периоду руководства предыдущего начальника управления Намига Поладова. Однако в настоящее время он остается вне процесса. Я намерен повторно ходатайствовать о его вызове в суд для дачи показаний, поскольку присутствие Поладова необходимо для прояснения ряда вопросов».

Далее адвокаты Мамедова представили суду список наград, полученных им во время службы. Было отмечено, что генерал неоднократно был удостоен юбилейных медалей Министерства обороны и награды «За Родину». Звание генерала Мамедов получил в 2020 году.

В ходе заседания также была озвучена информация об имуществе обвиняемых, на которое наложен арест. Сообщается, что часть этого имущества была продана еще до возбуждения уголовного дела, а другая часть включает в себя дома, оформленные на членов семей обвиняемых, и земельные участки, принадлежащие их родственникам.

Адвокат другого подсудимого Джалала Казымова Али Адыгезалов заявил, что в 2022 году бывший командующий Военно-воздушными силами Рамиз Тахиров предоставил следствию отрицательную характеристику его подзащитного:

«Между Рамизом Тахировым и Джалалом Казымовым существовали напряженные отношения, из-за чего мой подзащитный с 2020 года не смог получить статус ветерана войны. Прошу Министерство обороны предоставить новую характеристику и приложить ее к делу моего клиента».

Очередное заседание суда назначено на 30 августа.

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