ООН России: «Даже на войне есть правила»

Новый координатор системы ООН и гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале осудил массированную атаку России по Украине в понедельник, 26 августа.

Как рассказал Шмале, сегодня утром он провел несколько часов в укрытии из-за волны атак по Украине со стороны российских войск, в результате которых погибли и получили ранения гражданские лица, а также был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

"Неприемлемо, что вместо того, чтобы продолжать жить своей жизнью, граждане этой страны вынуждены искать спасения на станциях метро и других укрытиях. Даже на войне существуют правила. Международное гуманитарное право должно уважаться. Гражданское население должно быть защищено", - подчеркнул гуманитарный координатор ООН.