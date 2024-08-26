Мигранты вывели из себя даже Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал увеличить число депортаций и сократить нелегальную миграцию, когда в понедельник посетил город Золинген, где в результате массовой резни на минувших выходных погибли три человека.

«Это был терроризм, терроризм в отношении всех нас», – заявил Шольц журналистам после возложения цветов на месте нападения в память о жертвах.

Следователи полагают, что атаку осуществил предполагаемый член «Исламского государства» из Сирии. Нападение активизировало политические споры по поводу правил предоставления убежища и депортации, а также насильственной преступности перед выборами в трех землях Германии, которые пройдут в следующем месяце.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы те, кто не может и не имеет права оставаться в Германии, были репатриированы и депортированы», – сказал Шольц.