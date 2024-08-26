Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре провело предварительное расследование в рамках уголовного дела, связанного с незаконной деятельностью должностных лиц, поступившего от Государственного таможенного комитета.

В ходе расследования было установлено, что сотрудник Главного таможенного управления по воздушному транспорту объединения «Азертелекомплекс» Государственного таможенного комитета Парвин Дурсуналиев и инспектор отдела сканирования того же управления Мансур Мехдиев в сговоре с их знакомым Али Ибрагимовым 8 июля 2024 года при помощи других членов преступной группы тайно провезли 5 золотых слитков общей стоимостью 190 тысяч 400 манатов из Объединенных Арабских Эмиратов через пограничный контроль в аэропорту Азербайджанской Республики в обход таможенного контроля.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты соответствующие материальные доказательства.

На основании собранных предварительных доказательств Али Ибрагимов, Парвин Дурсуналиев и Мансур Мехдиев привлечены в качестве обвиняемых по статьям 206.3.2 и 206.3.3 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения). На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, суд Бинагадинского района избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, участвовавших в совершении указанных незаконных действий.