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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Катар и Иран поговорили «за Газу»

19:52 100

Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудил в Тегеране с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи усилия посредников по урегулированию конфликта в секторе Газа. Cоответствующее заявление опубликовано в соцсети X.

"Стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и на оккупированных палестинских территориях, а также посреднические усилия, направленные на заключение соглашения о прекращении огня в анклаве", - говорится в сообщении.

Согласно информации, премьер Катара и глава МИД Ирана заявили о необходимости прекратить войну в секторе Газа и положить конец атакам против палестинцев.

"Арагчи приветствовал усилия Катара по урегулированию конфликта в секторе Газа. Министр отметил, что Иран поддержит любое соглашение о прекращении огня, на которое согласится палестинское движение ХАМАС", - говорится в заявлении МИД Ирана в Telegram-канале.

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