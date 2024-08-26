Россия планировала атаковать немецкую базу

РФ планировала атаковать дронами базу НАТО в Германии, где стоят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), пишет издание DPA.

На аэродроме в Гельзенкирхене базируются 14 самолетов Boeing E-3A Airborne Warning & Control System (AWACS). На прошлой неделе НАТО из-за вероятной угрозы повысил уровень безопасности на базе, а ее сотрудников отправили домой в качестве меры предосторожности.

И на аэродроме, и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе предположения о полетах БПЛА отвергли. В августе на севере ФРГ заметили несколько дронов. Органы безопасности Германии выясняют, откуда эти дроны могли быть запущены - вероятно, с российских кораблей в Северном и Балтийском морях, либо из Калининграда.