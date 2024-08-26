Еще одна страна начала расследование по поводу Telegram

Индия вслед за Францией ведет расследование против мессенджера Telegram, об этом сообщает газета Times of India.

Газета сообщает о том, что в Индии закрыт доступ к криптокошельку Telegram. Также власти страны начали расследование по поводу деятельности мессенджера, сообщается, что известно о случаях вымогательств и организации азартных игр. Telegram может быть по итогам расследования заблокирован на территории Индии.

К слову, Индия была очень активным рынком для Telegram в 2023 году, его приложение было скачано порядка 84 млн раз. Расследованием против мессенджера в стране занимаются Министерство внутренних дел и Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии.