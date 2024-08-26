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Россия заочно отправила в колонию экс-посла Украины

20:39 633

Экс-посол Украины в Казахстане заочно приговорен в России к шести годам колонии. В сообщении московских судов общей юрисдикции говорится, что бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский признан виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ч.2 ст.282 УК РФ).

В 2022 году в интервью казахстанскому блогеру Врублевский сказал, что украинцы пытаются убить как можно больше русских, потому что «тем меньше придется убивать нашим детям». МИД Казахстана тогда выразил ему протест из-за этих высказываний, посол принёс извинения и вскоре покинул страну. В марте этого года суд Москвы заочно арестовал Врублевского, также он был объявлен в международный розыск.

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