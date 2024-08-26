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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Глава МИД Украины попросил у союзников две вещи

20:53 675

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после массированной атаки россиян 26 августа заявил, что партнеры Киева могут помочь положить конец российским обстрелам гражданских объектов страны, приняв два решения.

«Существует два конкретных решения, которые наши партнеры могут принять, чтобы помочь нам быстрее положить конец российскому террору. Во-первых, подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласие на использование возможностей ПВО партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству».

Министр подчеркнул, что ни одно из этих решений не является эскалацией: «Наоборот, они будут сдерживать Россию, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизни».

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